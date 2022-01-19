Дептранс: Около 99% пассажиров заходят в метро в масках

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем все для безопасности пассажиров - это наш приоритет. Еще весной 2020 года открыли продажу масок в кассах метро и в вендинговых аппаратах, чтобы пассажиры могли быстро купить средства индивидуальной защиты. К тому же, цена на них гораздо ниже, чем в городских аптеках», - заключил Ликсутов.