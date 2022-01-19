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32 минуты назад

Дептранс: Около 99% пассажиров заходят в метро в масках

В масках в столичное метро заходят 99% пассажиров, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Дептранс: Около 99% пассажиров заходят в метро в масках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Так, 99% пассажиров заходят в метро в масках. Напоминаем еще 1% - в транспорте обязательно нужно быть в масках. И не снимайте их на протяжении всей поездки: так вы обезопасите себя и других», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что усиленная дезинфекция станций, вагонов, трамваев и автобусов продолжается, а по ночам для этого используются тепловые распылители. В пресс-службе подчеркнули, что в общественном транспорте столицы выполняются все требования Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), но только маски максимально смогут защитить пассажиров.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, отметил, что за последнюю неделю продажи масок в метро выросли на 30%. Он выразил благодарность пассажирам, которые ответственно относится к себе и окружающим.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем все для безопасности пассажиров - это наш приоритет. Еще весной 2020 года открыли продажу масок в кассах метро и в вендинговых аппаратах, чтобы пассажиры могли быстро купить средства индивидуальной защиты. К тому же, цена на них гораздо ниже, чем в городских аптеках», - заключил Ликсутов.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,Роспотребнадзор,
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