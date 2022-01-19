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45 минут назад

Пешеходный мост через реку Яузу в Москве готов на 80%

Пешеходный мост через реку Яузу в Москве в основе транспортного-пересадочного узла "Электрозаводская" готов на 80%. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Пешеходный мост через Яузу готов на 80%
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Заммэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что мост свяжет Рубцовскую и Семеновскую набережные. По его словам, остекление сооружения выполнено на 75%. В настоящее время осуществляется установка алюминиевых ламелей.

"Сейчас ведется архитектурная отделка сооружения, ее готовность оцениваем на четверть. Также готовы служебные проходы для внешнего обслуживания сооружения, завершаются отделочные работы по облицовке полов из гранитной плитки и гранитной облицовке фасадов. Начался монтаж двух лифтов для маломобильных граждан", – добавил Бочкарев.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов подчеркнул, что длина моста составит 111 метров, а пролетное строение протянется на 88 метров.

"Для соблюдения температурно-влажностного режима работ в зимний период на объекте обустроены технологические укрытия. Кроме того, более чем на 80% завершено восстановление набережной, уже идет благоустройство прилегающей территории", – сказал Кравцов.

Ранее Бочкарев рассказал, что специалисты завершают монолитные работы на семи станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Заммэра отметил, что в настоящее время продолжается отделка платформ и технических помещений, монтаж инженерных систем и эскалаторов, ведется подготовка к приему необходимого оборудования. В настоящее время на БКЛ введено в эксплуатацию 22 станции. Линия готова уже на 70%.

Новости Москвы,Юрий Кравцов,Андрей Бочкарев,
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