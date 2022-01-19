В Москве выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги

Скоро москвичи получат коммунальные платежки за январь и наверняка удивятся - там не только окажутся новые тарифы на некоторые услуги, но и одна из самых дорогих строчек поменяет название.
Что кроется за этими переменами, какие именно услуги подорожают и насколько? И почему, несмотря на рост тарифов, у некоторых горожан появится больше шансов для экономии? Корреспондент "РГ" искал ответы на эти и другие вопросы.
Итак, с 1 января в столице уже по традиции выросли тарифы именно на жилищные услуги - речь про содержание жилья и капитальный ремонт, а также социальный найм. Последний касается тех, кто живет не в приватизированных квартирах, а в принадлежащем городу жилье. Они теперь будут платить по 31,97 рубля вместо 29,06 с квадратного метра, если дом находится внутри ТТК, и 29,06 рубля вместо 26,42, если многоэтажка расположена за пределами Третьего транспортного кольца. Для льготников тарифы на порядок ниже - им начислят 12,19 с "квадрата" внутри ТТК и 9,46 за его пределами.
Но большинство горожан, конечно, интересуют другие тарифы, поскольку абсолютное большинство уже давно позаботилось о приватизации. И здесь кроме цифр меняется и логика одного из тарифов. Дело в том, что раньше москвичи платили за содержание жилья, которое включало в себя целый набор услуг от чистки мусоропровода до найма сантехников и электриков, которые в случае аварии придут вам на помощь. Скрывались в этой графе также вывоз и утилизация мусора, причем составляли приличную долю платежа. Например, жильцы многоэтажек с лифтами и мусоропроводами в прошлом году платили за содержание 31,89 рубля с каждого метра общей площади квартиры. И доля обращения с отходами в этой сумме составляла пятую часть, или 6,63 рубля с того же метра.
Готов биться об заклад, что вы только что узнали об этом впервые. Так ведь? Крайне мало кто из москвичей детально знает, что кроется в графе "Содержание жилья", а уж про то, что туда спрятана "мусорная" строка, обычно в курсе только специалисты. Теперь, впрочем, ситуация изменится. Вся страна еще три года назад вступила в мусорную реформу, и услуга обращения с ТКО из разряда жилищной перешла в коммунальную. Это значит, что тариф на нее устанавливают местные власти, а не жильцы на общих собраниях. Кроме того, теперь эта услуга отображается в платежках как отдельная строка.
Для жителей Подмосковья, например, это не новость, они живут так уже не первый год. А вот у Москвы была трехлетняя отсрочка, чтобы подготовиться к реформе, - огромный мегаполис производит много мусора, и с ходу переставить обращение с ним на новые рельсы было невозможно. Теперь же все готово - город выбрал единого оператора, который отвечает не только за вывоз мусора, но и за всю цепочку вплоть до его утилизации.
Для москвичей, впрочем, на практике ничего не меняется - мусор можно относить в те же контейнеры на те же площадки или отправлять в мусоропровод. Но платить мы теперь будем за обращение с ТКО отдельно - 7,27 рубля с "квадрата". Плюсуем сюда "похудевший" на эту услугу тариф на содержание жилья в 28,48 рубля и получаем общую сумму 35,75 рубля - именно столько с нас теперь возьмут за услуги управляющей компании и вывоз мусора вместе взятые. По крайней мере, так произойдет в многоэтажках, которыми управляет ГБУ "Жилищник", - таких в городе две трети. В остальных тариф на содержание с одобрения большинства жильцов может быть другой, обычно он выше. В домах бизнес-класса, например, содержание нередко обходится в сумму около 100 рублей с квадратного метра - за такие деньги люди получают мраморные подъезды, скоростные лифты, охрану и другие бытовые радости.
Если взять в руки калькулятор и посчитать, насколько же подорожает содержание жилья с вывозом мусора для большинства москвичей, то быстро поймем, что владельцы "двушки" площадью 50 кв. м заплатят вместо 1594 рублей 1787,5. Но нужно учитывать, что также вырос тариф и на капитальный ремонт - он в столице с 1 января стоит 20,99 с "квадрата" вместо 19,52. С учетом этого та самая "двушка" станет платить в месяц больше на 267 рублей. Количество проживающих роли не играет - услуги считают от квадратных метров. Но если предположить, что в нашей условной квартире живут три человека, то для каждого платежка вырастет на 89 рублей.
Больше для москвичей никакие коммунальные услуги не подорожали. То есть за воду, тепло, газ и прочие ресурсы мы продолжим платить, как раньше. Это же правило распространяется на многочисленные льготы и субсидии, которые положены москвичами. Льготами по оплате ЖКУ в Москве пользуется в общей сложности более 50 категорий горожан - это порядка 3,5 миллиона человек, или почти каждый третий житель. Кроме того, 865 тысяч человек получают субсидии на оплату коммуналки, рассказали в городском центре жилищных субсидий.
И если со льготами все более-менее понятно - они положены пенсионерам, ветеранам, семьям с инвалидами и другим льготникам, то с субсидиями ситуация другая. Получать их могут люди независимо от социального статуса, основное условие - расходы на коммуналку должны превышать 10% от совокупного дохода семьи. То есть если в вашей семье в месяц выходит 70 тысяч рублей доходов, а платежка требует отдать коммунальщикам 8 тысяч, то город выплатит вам компенсацию. В центре субсидий подсчитали, что более 80% их получателей - пенсионеры. Но помимо них есть студенты, безработные, одинокие матери, многодетные семьи и другие. Средний размер субсидии на семью в столице составил почти 2,7 тысячи рублей в месяц.
Поскольку тарифы выросли, вырастут и общие расходы москвичей на коммуналку, а значит, право на субсидии могут получить те, кто раньше на них не мог рассчитывать. Особенно если за последнее время ваши доходы не выросли, а то и упали. Сориентироваться кому что положено поможет наша инфографика - в ней указан максимальный доход семьи, дающий право на субсидии. И если еще месяц назад у одинокого москвича месячный бюджет не должен был превышать 50 778 рублей, то теперь эта сумма выросла до 52 538. Так что если ваша зарплата, например, 51 тысяча, а расходы на коммуналку превышают 5100, собирайте документы - и вам помогут. Полный список документов для оформления выплат можно увидеть на сайте городского центра жилищных субсидий Москвы.