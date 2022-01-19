Ликсутов: В метро началось тестирование новых турникетов

Новый контроллер на турникете установлен на станции «Проспект Мира» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена, в дальнейшем количество такого оборудования планируется увеличить. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Мы начали тестировать новое оборудование для турникетов. Прототип нового контроллера зон проходов (КЗП) уже на «Проспекте Мира» Калужско-Рижской линии. КЗП - «голова» турникета, к которой прикладываются билет, «Тройка», банковская карта или смартфон. Мы установили новое оборудование, чтобы начать его тестирование - пока он считывает «Тройку» и бумажные проездные билеты. Будем следить за его работой: расширять функционал, добавляя новые способы оплаты проезда, а также постепенно увеличивать количество таких КЗП в метро», - заявили в пресс-службе.
В Дептрансе пояснили, что проход в метро станет быстрее: новое оборудование позволит повысить скорость считывания, для оплаты можно будет не разблокировывать смартфон, для слабовидящих контроллеры оснащены яркой обводкой и шрифтом Брайля. Также на новых контроллерах - большие информационные цветные LED-экраны, показывающие статус билета, остаток баланса и так далее.
В пресс-службе добавили, что в будущем на таких турникетах можно внедрить альтернативные способы оплаты проезда с применением QR-кода. Кроме того, если у пассажиров появятся замечания или предложения по работе нового оборудования - можно присылать их в чат-бот Дептранса в Telegram (@to_deptrans_bot).
«В рамках нацпроекта «Цифровая экономика», утвержденного президентом РФ, мы внедряем в первую очередь российские технологии и решения. В этом году все турникеты метро будут принимать банковские карты и виртуальную «Тройку» для оплаты проезда. Оборудование, которое планируем поставить, изготовлено отечественными производителями с использованием российского ПО. Таким образом, по поручению мэра получается повысить комфорт пассажиров, сократить очереди в кассы, положительно повлиять на экологию, а также дать импульс для развития высокотехнологичной российской промышленности», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.