Ликсутов: В метро началось тестирование новых турникетов

«В рамках нацпроекта «Цифровая экономика», утвержденного президентом РФ, мы внедряем в первую очередь российские технологии и решения. В этом году все турникеты метро будут принимать банковские карты и виртуальную «Тройку» для оплаты проезда. Оборудование, которое планируем поставить, изготовлено отечественными производителями с использованием российского ПО. Таким образом, по поручению мэра получается повысить комфорт пассажиров, сократить очереди в кассы, положительно повлиять на экологию, а также дать импульс для развития высокотехнологичной российской промышленности», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.