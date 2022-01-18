Роспотребнадзор: детей среди заболевших «омикроном» в Москве нет

Управление Роспотребнадзора по Москве регистрирует новые случаи заболевания штаммом «омикрон» среди москвичей, среди них ни одного ребенка.

По данным Роспотребнадзора, сейчас зарегистрирован 1241 случай заражения «омикроном», из них 976 не выезжали из Московской области, 265 случаев – привозные. Чаще всего случаи заражения связаны с туристическими поездками в Турцию, ОАЭ, Доминикану, Египет и др.