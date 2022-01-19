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1 час назад

Столичные ЗАГСы открыли дополнительные места на самую популярную дату февраля 22.02.22

В столичных ЗАГСах открыт дополнительный прием заявок на бракосочетание в самую популярную дату февраля — 22.02.22. Об этом в среду, 19 января, сообщила исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

ЗАГСы открыли дополнительные места на красивую дату
Фото: Софья Сандурская / АГН МоскваСофья Сандурская / АГН Москва

— Красивая дата 22.02.22 пользуется большой популярностью среди молодоженов. Например, недавно мы открыли подачу заявлений в усадьбу Васильчиковых на эту дату, и все свободные места были заполнены онлайн в течение 30 минут. Поэтому в связи с многочисленными обращениями пар мы приняли решение увеличить график работы дворцов бракосочетания в Москве до 21:00, — рассказала она.

По ее словам, теперь доступны более 100 свободных мест на эту дату. Заявления подаются на личном приеме во дворце бракосочетания.

Время работы продлили Дворцы бракосочетания №1, №3 и №4, а также Шипиловский, Кутузовский и Вернадский отделы ЗАГС. Лично подать в них заявление можно до 22 января включительно.

Торжества 22 февраля будут проходить и на выездных локациях. Среди них бутик-отель «Богородское», дом торжеств «Сафиса», особняк Спиридонова, парк-отель «Даниловский», усадьба Васильчиковых, усадьба Муравьевых-Апостолов и площадка The Great Hall Yakimanka.

Накануне управление московского ЗАГСа предупредило о мошенниках, размещающих в интернете объявления о продаже «красивых» дат для регистрации брака. В управлении появление таких аферистов связали с высоким спросом на февральские праздничные даты.

Новости Москвы,Светлана Уханева,
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