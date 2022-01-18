Собянин спрогнозировал рост числа заболеваний в Москве

Одновременно с ростом доли омикрон-штамма растет и количество заболеваний COVID-19 в Москве. Об этом во вторник, 18 января, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением инфекции, прямую трансляцию которого ведет «Россия 24» на своем Youtube-канале.

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Градоначальник отметил, что на прошлой неделе заболеваемость в столице выросла вдвое. По его прогнозам, на этой неделе количество заболеваний COVID-19 среди горожан также вырастет в два раза. Сколько этот рост будет продолжаться — покажет практика, отметил Собянин. Он также предрек колоссальную нагрузку на медицинские учреждения города.