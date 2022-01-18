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1 час назад

Собянин сообщил о продлении ряда ограничений в Москве

В Москве продлевается режим самоизоляции для граждан 60+, а также требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Пока не знаем, насколько новый штамм опасен для старшего поколения. Чтобы не подвергать его дополнительному риску, я принял решение продлить до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан», – передает его слова РИА «Новости». «По поводу ограничений, связанных с пандемией, мы продлим сегодня, я такой указ подписал, продлим ограничения, связанные с дистанционной работой – не менее 30% работников. Также рекомендуем тем работодателям, где это возможно, перевести большее количество работающих на «дистанционку», максимально большое, для того, чтобы снизить потоки граждан в общественном транспорте и контакты», – добавил Собянин.

Ученые предупредили о наступлении затяжной «твиндемии»

При этом глава города подчеркнул, что новые ограничения по коронавирусу в Москве власти будут планировать только исходя из ситуации с перегрузкой системы здравоохранения. По словам мэра столицы, тяжесть заболевания при «омикроне» меньше, количество госпитализаций практически не выросло

«Тем не менее мы понимаем, что госпитализации все равно будут расти с увеличением, кратным увеличением количества заболевших «омикроном», – сказал Собянин.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что случаи заболевания штаммом «омикрон» COVID-19 зарегистрированы уже в 42 регионах России, число заразившихся достигло 1682 человек.

Новости Москвы,Видео,Татьяна Голикова,Сергей Собянин,РИА Новости,
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