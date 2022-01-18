«Пока не знаем, насколько новый штамм опасен для старшего поколения. Чтобы не подвергать его дополнительному риску, я принял решение продлить до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан», – передает его слова РИА «Новости». «По поводу ограничений, связанных с пандемией, мы продлим сегодня, я такой указ подписал, продлим ограничения, связанные с дистанционной работой – не менее 30% работников. Также рекомендуем тем работодателям, где это возможно, перевести большее количество работающих на «дистанционку», максимально большое, для того, чтобы снизить потоки граждан в общественном транспорте и контакты», – добавил Собянин.