Собянин: в Москве сегодня омикрон доминирует в структуре заболеваемости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице доминируют случаи заболевания омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам мэра, на омикрон также приходится большинство заболеваний коронавирусом в Подмосковье.

Омикрон-штамм начал распространяюсь в ноябре 2021 года в Южной Африке и Гонконге, сейчас он встречается в большинстве стран. Он содержит более 30 мутаций, ученые считают, что это повышает его заразность и устойчивость к вакцинам.

Случаи заражения омикроном уже выявили в разных регионах России. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что к 18 января 60 процентов заражений коронавирусом в РФ приходятся на дельта-штамм, 40 процентов - на омикрон-штамм и другие варианты. В целом омикрон выявлен в 42 регионах страны.