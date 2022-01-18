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2 часа назад

Москвичей с симптомами ОРВИ примут без записи дежурные врачи поликлиник

В связи с распространением омикрона в Москве и увеличивающимся числом вызовов врачей на дом, время ожидания на горячей линии 122 может быть увеличено.

Москвичей с симптомами ОРВИ примут без записи дежурные врачи поликлиник
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Жители столицы с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов могут обратиться за медицинской помощью в поликлинику без записи и без предварительного звонка на линию 122. Их примут дежурные врачи, количество которых значительно увеличили.

Из-за роста количества заразившихся новым омикрон-штаммом в поликлиниках также расширили спектр диагностических возможностей дежурных специалистов. Кроме осмотра и консультации, а также экспресс- и ПЦР-тестов, у пациентов могут взять анализ крови, провести ЭКГ или другие необходимые дополнительные обследования.

На входах в городские поликлиники посетителям измеряют температуру бесконтактным способом. Для тех, у кого есть симптомы ОРВИ, разработаны специальные маршруты — их поток отделен от пациентов, которые пришли в поликлинику по другим причинам. Внутри помещений для всех обязательно ношение масок.

В последние дни омикрон-штамм начал доминировать в структуре заболеваемости москвичей COVID-19. Опыт стран, столкнувшихся с ним ранее, показал, что первой растет нагрузка на амбулатории. Поэтому городские поликлиники переводят на усиленный режим работы.

Оперативный штаб напоминает: лучшая профилактика коронавирусной инфекции — это вакцинация. В Москве прививку от COVID-19 можно сделать по предварительной записи в центрах вакцинации на базе поликлиник или без записи в точках работы выездных бригад в популярных общественных местах.

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