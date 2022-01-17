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1 час назад

Вильфанд: В Крещенскую ночь в Москве похолодает

В России ожидается теплая Крещенская ночь, однако в Москве по сравнению с началом недели похолодает. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Его слова приводит «Интерфакс».

Вильфанд: В Крещенскую ночь в Москве похолодает
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не стоит ожидать холодной погоды в Крещенскую ночь. В этом году ночь на 19 января будет теплой на всей территории нашей страны, кроме Чукотки, там ниже нормы», — сказал Вильфанд.

При этом он добавил, что в Москве к середине недели значительно похолодает, однако температура воздуха все равно останется на один-два градуса выше нормы.

«В Крещенскую ночь в столице ожидается 10-12 градусов мороза, в области — до минус 15, днем до минус девяти, по области до минус 11, что является нормальной зимней погодой», — отметил Вильфанд.

Снега, по его словам, на Крещение в Москве также ожидать не стоит. Во второй половине зимы на европейской части России погода будет неоднородной. Наступления весны стоит ожидать лишь к концу марта, подчеркнул Вильфанд.

Новости Москвы,Интерфакс,
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