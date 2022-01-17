Три детских сада и две школы построят в Москворечье-Сабурово

«Здесь уже введено дошкольное учреждение на 110 мест, еще один детский сад на 160 мест – строится, его готовность составляет 40%. Кроме того, на 35% завершено строительство школы на 900 мест. В будущем инвестор приступит к возведению детского сада на 500 мест и школы на 650 учеников», — уточнил Андрей Бочкарёв.