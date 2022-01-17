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1 час назад

Три детских сада и две школы построят в Москворечье-Сабурово

Строительство пяти объектов образования предусмотрено проектом жилого квартала в районе Москворечье-Сабурово на юге столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Три детских сада и две школы построят в Москворечье-Сабурово
Фото: Москва меняетсяМосква меняется

«В районе Москворечье-Сабурово на юге столицы сегодня за счет средств инвестора реализуется пример комплексного развития территории. Раньше рядом с Варшавским шоссе располагалась крупная продовольственная база, а в будущем здесь появится современный жилой квартал с необходимой социальной инфраструктурой», — рассказал Андрей Бочкарёв.

Как отметил заместитель Мэра, проектом, помимо жилья, предусмотрено строительство пяти объектов образования – трех детских садов и двух школ.

«Здесь уже введено дошкольное учреждение на 110 мест, еще один детский сад на 160 мест – строится, его готовность составляет 40%. Кроме того, на 35% завершено строительство школы на 900 мест. В будущем инвестор приступит к возведению детского сада на 500 мест и школы на 650 учеников», — уточнил Андрей Бочкарёв.

Напомним, что сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел детский сад и школу, строящиеся в составе жилого комплекса «LIFE-Варшавская» на Варшавском шоссе.

«Ведется большое жилищное строительство, большой жилой комплекс, в несколько очередей. И очень важно обеспечение социальными объектами, детскими садами, школами», — сказал Сергей Собянин.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Сергей Собянин,
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