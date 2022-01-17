Собянин осмотрел новые линии на Царицынском молочном комбинате

Мэр Москвы рассказал о работе по привлечению инвестиций и импортозамещению. В частности, он напомнил о системе офсетных контрактов, один из которых заключен с "Вимм-Билль-Данн". Такой договор предусматривает обязательства по закупке продуктов на обмен на инвестиции и создание импортозамещающих производств.