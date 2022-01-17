Москвичей предупредили об аномальной погоде

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также спрогнозировал серьёзное понижение атмосферного давления в столице.
По его словам, сегодня оно опустится до 725 миллиметров ртутного столба, потому что приближается «глубокий циклон», передаёт РИА Новости.
Температура воздуха в столице составит минус 1-3 градуса.
«Это очень высоко. Пойдет снёг, ожидается метель и гололедица», — отметил синоптик.
Вильфанд добавил, что отклонение температуры от климатической нормы в первые дни недели в Москве составит 5-6 градусов.