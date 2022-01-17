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40 минут назад

В Москве установится аномально тёплая погода

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также спрогнозировал серьёзное понижение атмосферного давления в столице.

Москвичей предупредили об аномальной погоде
Фото: ТАССТАСС

По его словам, сегодня оно опустится до 725 миллиметров ртутного столба, потому что приближается «глубокий циклон», передаёт РИА Новости.

Температура воздуха в столице составит минус 1-3 градуса.

«Это очень высоко. Пойдет снёг, ожидается метель и гололедица», — отметил синоптик.

Вильфанд добавил, что отклонение температуры от климатической нормы в первые дни недели в Москве составит 5-6 градусов.

Новости Москвы,РИА Новости,
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