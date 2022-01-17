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6 часов назад

На станции БКЛ "Кленовый бульвар" завершается монтаж эскалаторов

Специалисты смонтировали три эскалатора из четырех на строящейся станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Кленовый бульвар", рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На станции БКЛ "Кленовый бульвар" завершается монтаж эскалаторов
Фото: stroi.mos.rustroi.mos.ru

"Станция "Кленовый бульвар" восточного участка БКЛ в настоящий момент готова почти на 60%. Монолитные работы завершены", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что в настоящее время на станции монтируют воздуховоды, также выполняются отделочные работы платформенной части станции.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что работы проходят в котловане длиной 600 метров, 200 из которых занимает станция, а остальное приходится на тупики для ночного отстоя и ремонта подвижного состава.

По его словам, готовность пункта техобслуживания поездов оценивается на две трети.

Ранее Сергей Собянин объявил о завершении проходки тоннелей Большой кольцевой линии. По его словам, 29 декабря удалось завершить проходку 143 километров тоннелей.

Новости Москвы,Юрий Кравцов,Андрей Бочкарев,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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