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1 час назад

В арсенале московских спасателей появилась уникальная аэролодка

В распоряжении столичных спасателей появилась уникальная аэролодка, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В арсенале спасателей появилась уникальная аэролодка
Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвыдепартамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

По его словам, судно "Север 650К" может развивать скорость до 140 километров в час и работать при температуре воздуха ниже минус 50 градусов. Оно предназначено для проведения поисково-спасательных работ, доставки спасателей к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности.

Бирюков обратил внимание, что аэролодка обладает рядом преимуществ перед судами на воздушной подушке, которые сейчас используют спасатели. В частности, ее дно укреплено специальным полимерным материалом, на который не влияют перепады температуры. Кроме того, он пластичен и износостоек. Специалисты смогут преодолевать ледяные торосы, комфортно переезжать с воды на снег и наоборот.

Грузоподъемность судна составляет 1,5 тонны, оно рассчитано на команду до шести человек. На широкой носовой площадке могут разместиться и спасатели, и водолазы.

Бирюков рассказал, что спасатели уже прошли специальные занятия по управлению новым судном. Специалисты протестируют его в полевых условиях и примут решение о пополнении арсенала Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах дополнительными судами.

Ранее Бирюков сообщил, что в период праздничных выходных системы жизнеобеспечения в Москве функционировали исправно, серьезных аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения замечено не было.

Бирюков напомнил, что на предприятиях и в организациях комплекса городского хозяйства было устроено круглосуточное дежурство ответственных лиц, а также специалистов по ремонту.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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