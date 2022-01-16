По Москве вновь ударят морозы

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на Крещение в Москве ударят морозы до -12. Об этом сообщило РИА Новости.

«На Крещение, как и полагается, ударят морозы, но не экстремальные. В ночное время в облаках появятся просветы, выхолаживание воздуха усилится эхом уходящего циклона кое-где, преимущественно на юге, юго-востоке и востоке, еще отзовется скоротечный снег», — рассказал он.

По словам синоптика, скорость северного ветра будет 4-9 метров в секунду. В Москве столбики термометров могут опуститься до -12, а в области — до -20 градусов. Тишковец отметил, что по ощущениям будет казаться, что на 4-5 градусов холоднее.