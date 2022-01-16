Собянин: в больнице в Коммунарке будут лучшие врачи

«Технологии, собранные в Коммунарке, — одни из лучших в мире. Первая очередь уже построена, она работает. К сожалению, сегодня в основном на ковид. Вторая очередь тоже уже близится к завершению. Буквально недавно мы ввели в эксплуатацию амбулаторно-поликлинический центр, который оказывает в основном помощь онкобольным. Уже практически закончен центр для родовспоможения и достраивается детский корпус больницы, который будет закончен тоже в этом году. Но помимо этого, по предложению врачей мы создаем там и центр лучевого лечения. Я надеюсь, что ковид закончится, и центр в Коммунарке будет работать по основному профилю», — рассказал в интервью Мэр Москвы.