Собянин: в больнице в Коммунарке будут лучшие врачи

Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о строительстве современного многопрофильного лечебного центра в Коммунарке. Площадь новой больницы составит 160 тысяч квадратных метров. Ее строительство началось в 2017 году и постепенно вводится в эксплуатацию.
«Технологии, собранные в Коммунарке, — одни из лучших в мире. Первая очередь уже построена, она работает. К сожалению, сегодня в основном на ковид. Вторая очередь тоже уже близится к завершению. Буквально недавно мы ввели в эксплуатацию амбулаторно-поликлинический центр, который оказывает в основном помощь онкобольным. Уже практически закончен центр для родовспоможения и достраивается детский корпус больницы, который будет закончен тоже в этом году. Но помимо этого, по предложению врачей мы создаем там и центр лучевого лечения. Я надеюсь, что ковид закончится, и центр в Коммунарке будет работать по основному профилю», — рассказал в интервью Мэр Москвы.
В 2019 году были достроены первые корпуса с комфортными маломестными палатами, лечебно-диагностический корпус с передовыми техническими возможностями, патолого-анатомический корпус с инновационной морфологической и генетической лабораториями, а также вспомогательный корпус. Из-за пандемии коронавируса корпус с палатами перепрофилировали для лечение пациентов с COVID-19.
В июне прошлого года ввели в эксплуатацию детский инфекционный корпус. Здесь оказывают помощь детям от одного месяца и подросткам до 18 лет с острыми кишечными и воздушно-капельными инфекциями. В январе нового года открыли новый амбулаторно-поликлинический корпус. В нем разместятся консультативно-диагностическое отделение, эндоскопический центр, отделение центра амбулаторной онкологической помощи, отделение гемодиализа и дневной стационар для проведения химиотерапии. Для работы врачей закуплена новейшая медицинская техника, а для пациентов созданы комфортные условия пребывания.