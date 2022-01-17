В городе реорганизуют еще пять участков бывших промзон

Реорганизацию еще пяти участков бывших промышленных промзон планируют провести в Москве по программе "Индустриальные кварталы". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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"По программе "Индустриальные кварталы" реорганизуют еще пять участков на территориях бывших промзон. Их общая площадь составит 105 га. Проекты решений о комплексном развитии одобрили на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, площадь пяти участков, которые ждет реорганизация, составляет 105 га. Сейчас на этих территориях в основном находятся склады, а на одном - многолетний недострой, пятиэтажный гараж-стоянка.

"Реализация проектов позволит создать современные, удобные для жизни и работы кварталы. В столице появятся новые производства, жилье и места для отдыха, будет создано 22 тыс. новых рабочих мест. Планируемый объем инвестиций превысит 220 млрд рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет составят 8 млрд рублей", - сказал он.

Реорганизуемые территории находятся в трех округах. В САО индустриальные кварталы появятся на участках промзон в Головинском и Тимирязевском районах. В СВАО реализуют проекты комплексного развития территорий в районах Отрадное и Свиблово. На востоке столицы работы запланированы на территории бывшей промзоны Калошино в Гольянове.