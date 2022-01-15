Москвич воссоздал бабушкину комнату из пластилина

Москвич воссоздал миниатюру комнаты бабушки из пластилина. Фотографиями поделки мужчина поделился на своей странице в Facebook.
Мужчина рассказал, что для создания композиции ему понадобился пластилин и картон размером 25х17,5х15 сантиметров. «В этой комнате площадью девять с половиной квадратных метров в доме на Садовой-Черногрязской бабушка прожила почти 60 лет», — пояснил художник.
Многих в комментариях привела в восторг задумка мужчины и тонко проработанные детали.
«Потрясающе. От волн на занавесках до ботиков и крючка для сумки. И эти полоски паркета на пластилине, такие трогательные. Как хорошо, что это именно пластилин. Ты гений, конечно!», Мое восхищение! Как все живо — шапка, пальто, шерстяные ботики, палочка прислонена, все прочие детали», — отметили жители столицы.
У некоторых поделка вызвала чувство ностальгии, и горожане с нежностью начали вспоминать свое детство у бабушек.
«Алексей, очень вы меня растрогали, ведь и у моей бабушки была такая комната! Вот ведь и воспоминания нахлынули... Спасибо!», «Вспомнила комнату и моей прабабушки со многими похожими вещами и душой пространства. Даже запахи вспомнились - фиалки на подоконнике, старый шкаф… Вы волшебник, спасибо», — поблагодарили москвичи художника за творческую работу.
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