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27 минут назад

Москвич воссоздал бабушкину комнату из пластилина

Москвич воссоздал миниатюру комнаты бабушки из пластилина. Фотографиями поделки мужчина поделился на своей странице в Facebook.

Москвич воссоздал бабушкину комнату из пластилина
Фото:  сстраница Алексея Микулина в Facebook сстраница Алексея Микулина в Facebook

Мужчина рассказал, что для создания композиции ему понадобился пластилин и картон размером 25х17,5х15 сантиметров. «В этой комнате площадью девять с половиной квадратных метров в доме на Садовой-Черногрязской бабушка прожила почти 60 лет», — пояснил художник.

Многих в комментариях привела в восторг задумка мужчины и тонко проработанные детали.

«Потрясающе. От волн на занавесках до ботиков и крючка для сумки. И эти полоски паркета на пластилине, такие трогательные. Как хорошо, что это именно пластилин. Ты гений, конечно!», Мое восхищение! Как все живо — шапка, пальто, шерстяные ботики, палочка прислонена, все прочие детали», — отметили жители столицы.

У некоторых поделка вызвала чувство ностальгии, и горожане с нежностью начали вспоминать свое детство у бабушек.

«Алексей, очень вы меня растрогали, ведь и у моей бабушки была такая комната! Вот ведь и воспоминания нахлынули... Спасибо!», «Вспомнила комнату и моей прабабушки со многими похожими вещами и душой пространства. Даже запахи вспомнились - фиалки на подоконнике, старый шкаф… Вы волшебник, спасибо», — поблагодарили москвичи художника за творческую работу.

Ранее россияне вспомнили о популярных советских детских играх.

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