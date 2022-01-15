Москвич воссоздал бабушкину комнату из пластилина

«Потрясающе. От волн на занавесках до ботиков и крючка для сумки. И эти полоски паркета на пластилине, такие трогательные. Как хорошо, что это именно пластилин. Ты гений, конечно!», Мое восхищение! Как все живо — шапка, пальто, шерстяные ботики, палочка прислонена, все прочие детали», — отметили жители столицы.