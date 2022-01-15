В Москве заметили краснокнижных уток-мандаринок

Они обитают в парке «Останкино».
Они обитают в парке «Останкино». Как сообщается на сайте столичной мэрии, мандаринки входят в третью категорию редкости. В общей сложности, по всему миру насчитывается около 25 тысяч пар особей, 15 тысяч из них приходится на территорию России.
«Мандаринки уже прилетали в Москву: летом прошлого года их видели, в том числе, в парке «Кузьминки», — говорится в сообщении.
Утка-мандаринка вдвое меньше кряквы. Название птицы связано с нарядами китайских вельмож — мандаринов, которые носили яркие одежды.