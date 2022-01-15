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1 час назад

В Москве заметили краснокнижных уток-мандаринок

Они обитают в парке «Останкино».

В Москве заметили краснокнижных уток-мандаринок
Фото: selshoz.ruselshoz.ru

Они обитают в парке «Останкино». Как сообщается на сайте столичной мэрии, мандаринки входят в третью категорию редкости. В общей сложности, по всему миру насчитывается около 25 тысяч пар особей, 15 тысяч из них приходится на территорию России.

«Мандаринки уже прилетали в Москву: летом прошлого года их видели, в том числе, в парке «Кузьминки», — говорится в сообщении.

Утка-мандаринка вдвое меньше кряквы. Название птицы связано с нарядами китайских вельмож — мандаринов, которые носили яркие одежды.

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