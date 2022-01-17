Москвичам рассказали, какие станции БКЛ достроят в 2022 году

В столице в текущем году планируют достроить восточный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. В них входят девять станций и, таким образом, к концу года их станет 22. Общая готовность БКЛ будет равна 60 процентам, а к 2024 году ее планируют достроить полностью.

Фото: Мосинжпроект Мосинжпроект

На северо-восточном участке будут построены станции «Марьина Роща», «Рижская» и «Сокольники». С них можно будет пересесть на салатовую, оранжевую и красную ветки метро, на второй Московский центральный диаметр (МЦД-2), Рижский вокзал и наземный транспорт.

На восточном участке будут построены четыре станции БКЛ. Это «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар». Здесь будут пересадки на Таганско-Краснопресненскую линию метро, МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую линию и пока не открытую Бирюлевскую линию.

Дальше БКЛ пойдет по бывшей Каховской линии через станции «Каширская», «Варшавская» и «Каховская». Последняя уже открыта для проезда. Таким образом БКЛ замкнется и станет крупнейшим в мире проектом в области метростроения. В нее войдет 31 станция, а общая длина кольца составит 71 километр, передает официальный сайт мэра Москвы.