Еще 1 тыс. 805 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

«В столице выявлено 7 тыс. 529 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 736 человек. На ИВЛ находятся 515 человек. В городе выздоровели еще 1 тыс. 805 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 млн 909 тыс. 491. В столице скончались 67 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19», - говорится в сообщении.