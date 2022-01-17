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52 минуты назад

Еще 1 тыс. 805 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Столичные врачи вылечили от коронавируса 1 млн 909 тыс. 491 человека, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Еще 1 тыс. 805 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В столице выявлено 7 тыс. 529 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 736 человек. На ИВЛ находятся 515 человек. В городе выздоровели еще 1 тыс. 805 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 млн 909 тыс. 491. В столице скончались 67 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19», - говорится в сообщении.

Оперативный штаб напоминает, что лучше всего от коронавируса защищает вакцинация.

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