Сергунина рассказала о значимых для ВДНХ событиях 2021 года

В 2021 году на ВДНХ открылись новые выставочные и образовательные пространства. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что самыми значительными событиями являются открытие "Союзмультпарка" и центра обучения предпринимателей "Бизнес.Техноград".

Кроме того, в прошлом году была учреждена награда "Золотой знак ВДНХ". Ее вручают за вклад в развитие выставки. В Музее транспорты открылась выставка "Мечта москвича", а в Музее гаража особого назначения ФСО РФ собрали свыше 50 автомобильных и мотоциклетных экспонатов.

Летом 2021 года на ВДНХ восстановили исторический цветник. Работы проводились в соответствии с фотографиями 1960-х годов. Кроме того, в 2021 году количество высаженных деревьев и кустарников на ВДНХ увеличилось почти в четыре раза.

За прошедший год в комплексе "Буран", центрах "Космонавтика и авиация", "Слово", Музее ВДНХ провели более 8 000 экскурсий.