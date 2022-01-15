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3 часа назад

Сергунина рассказала о значимых для ВДНХ событиях 2021 года

В 2021 году на ВДНХ открылись новые выставочные и образовательные пространства. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Сергунина рассказала о значимых для ВДНХ событиях 2021 года
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовпортал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что самыми значительными событиями являются открытие "Союзмультпарка" и центра обучения предпринимателей "Бизнес.Техноград".

Кроме того, в прошлом году была учреждена награда "Золотой знак ВДНХ". Ее вручают за вклад в развитие выставки. В Музее транспорты открылась выставка "Мечта москвича", а в Музее гаража особого назначения ФСО РФ собрали свыше 50 автомобильных и мотоциклетных экспонатов.

Летом 2021 года на ВДНХ восстановили исторический цветник. Работы проводились в соответствии с фотографиями 1960-х годов. Кроме того, в 2021 году количество высаженных деревьев и кустарников на ВДНХ увеличилось почти в четыре раза.

За прошедший год в комплексе "Буран", центрах "Космонавтика и авиация", "Слово", Музее ВДНХ провели более 8 000 экскурсий.

Ранее сообщалось, что здание исторического ресторана "Золотой колос" на ВДНХ отреставрируют. Проект работ утвержден департаментом культурного наследия столицы. Трехэтажное здание ресторана возвели в 1954 году по проекту архитектора А. В. Ефимова. Фасад украшают арочные окна, портик с фронтоном и полукруглой аркой, сдвоенные колонны и колоннада парадного входа, а по бокам можно увидеть выступающие части – ризалиты.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,Федеральная служба охраны,
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