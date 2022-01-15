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1 час назад

На юго-востоке Москвы отремонтируют кинотеатр «Спутник»

На юго-востоке Москвы планируют отремонтировать кинотеатр «Спутник».

В Лефортове отремонтируют кинотеатр «Спутник»
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Открывшийся в 1958 году кинотеатр «Спутник» всегда был одним из излюбленных мест жителей Лефортова. Однако на данный момент здание несколько устарело как в эстетическом смысле, так и в техническом», — заявил глава Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, после ремонта в составе «Спутника» появится современный кинокомплекс из 4 кинозалов.

Также появятся вестибюль, фойе, гардероб, кассы, административные помещения.

Как ранее сообщали «Дни.ру», власти Москвы представили проект благоустройства Волоколамского шоссе.

Новости Москвы,Валерий Леонов,Правительство Москвы,
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