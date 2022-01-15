В Лефортове отремонтируют кинотеатр «Спутник»

«Открывшийся в 1958 году кинотеатр «Спутник» всегда был одним из излюбленных мест жителей Лефортова. Однако на данный момент здание несколько устарело как в эстетическом смысле, так и в техническом», — заявил глава Москомэкспертизы Валерий Леонов.