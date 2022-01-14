Москвичей неприятно удивили цены на рынке

Россиян в группе Facebook «Район Аэропорт / Петровский парк и окрестности» неприятно удивили цены на одном из московских рынков.

Фото: Дмитрий Дунько / группа «Район Аэропорт / Петровский парк и окрестности» в Facebook Дмитрий Дунько / группа «Район Аэропорт / Петровский парк и окрестности» в Facebook

Одна из участниц сообщества побывала на Ленинградском рынке, расположенном на Часовой улице, и сделала несколько фотографий ценников на продукты. Так, оказалось, что 100 граммов сыра с плесенью стоят 550 рублей, десяток яиц — 500 рублей, так же стоит и 220 граммов копченого осетра в масле, а килограмм охлажденной внутренней части бедра говядины продают за 720 рублей.

«Ленинградский рынок всегда считался одним из самых дорогих в столице. Ну как вам цены?» — поинтересовалась автор топика у жителей столицы.

Многие москвичи в комментариях написали, что место для слишком дорогое, и продукты они там не покупают. «Голосуем рублем! Туда вообще не заходим. Пусть сами едят», — написали пользователи.

Также жители района отметили, что на рынке высокие цены не только на питание, но и на букеты. К тому же, по словам очевидцев, там нередко можно встретить неподобающее поведение со стороны продавцов. «Не дай бог туда за цветами зайти. Чувствуешь себя как в ювелирке, покупая брюлики. Да еще и обхамят», — отметили москвичи.

Но нашлись и те, кто все-таки оценил качество и стоимость продукции, представленной на Ленинградском рынке. «А мне батон нравится. Бородинский вкуснющий и пироженки», — написала одна из участниц сообщества под постом.

Ранее россияне с нежностью вспомнили старый Тишинский рынок в Москве.