Россиянам раскрыли схему получения новых выплат ПФР с 2022 года

Автоматически в России будут назначаться только те выплаты, которые граждане получали ранее. Для получения новых государственных платежей придется обращаться в Пенсионный фонд. Об этом заявили в отделении ПФР по Владимирской области.

«Ранее назначенные пособия граждане продолжат получать в прежнем режиме и на указанные ранее реквизиты. Обращаться для переоформления или продления выплаты никуда не нужно. Если же выплата еще не назначена, и право на их получение возникло, начиная с 2022 года, обратиться с заявлением можно в клиентские службы Пенсионного фонда», — говорится на официальном сайте организации.

Также отмечается, что следить за статусом заявления можно с помощью Единого контакт-центра. Номер: 8-800-6-000-000.

В россии есть пять категорий граждан, которые получают государственные выплаты. Среди них — неработающие, которые имеют детей, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, реабилитированные россияне, инвалиды, военные и члены их семей.