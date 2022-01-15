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2 часа назад

Погода в Москве: Москвичам пообещали метель и пониженное атмосферное давление

В субботу, 15 января, в Москве ожидается метель, небольшой снег и температура до 3 градусов мороза. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Москвичам пообещали метель и пониженное атмосферное давление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня погоду в столице будет определять тыловая часть, более холодная часть уходящего циклона. Погода преимущественно облачная, местами пройдет небольшой снег, возможны метель и поземок», — сообщил синоптик.

Леус пообещал гололедицу на дорогах и тротуарах, а также северо-западный порывистый ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в столице составит от 1 до 3 градусов мороза в Москве и от 0 до минус 5 в Подмосковье. Атмосферное давление растет, но пока показания барометров останутся ниже нормы и составят 735 миллиметров ртутного столба, добавил эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей и жителей Подмосковья об аномально изменчивой погоде.
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