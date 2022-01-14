В 2022 году будет завершено строительство 10 станций МЦД

В этом году планируется завершить реконструкцию 10 станций Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице Instagram.

Мэр Москвы отметил, что также планируется открыть новую станцию «Минская» будущего четвертого маршрута МЦД (МЦД-4). С открытием движения по МЦД-4 у жителей 23 активно растущих районов Москвы появятся новые варианты для поездок на общественном транспорте. Со многих станций можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и другие маршруты МЦД.

На сегодняшний день в московской подземке можно расплатиться и «Единым» билетом, и картой «Тройка», и банковской бесконтактной карточкой, и смартфоном, и с помощью системы Face Pay. Но настолько широкий спектр возможностей есть не на всех турникетах. В час-пик приходится постоять в очереди, чтобы расплатиться, например, банковской картой, а это один из самых популярных способов.