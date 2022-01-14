В 2022 году будет завершено строительство 10 станций МЦД

В этом году планируется завершить реконструкцию 10 станций Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице Instagram.
«В 2022 году планируем завершить реконструкцию и строительство сразу 10 станций МЦД», - сообщил Собянин.
Мэр Москвы отметил, что также планируется открыть новую станцию «Минская» будущего четвертого маршрута МЦД (МЦД-4). С открытием движения по МЦД-4 у жителей 23 активно растущих районов Москвы появятся новые варианты для поездок на общественном транспорте. Со многих станций можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и другие маршруты МЦД.
На сегодняшний день в московской подземке можно расплатиться и «Единым» билетом, и картой «Тройка», и банковской бесконтактной карточкой, и смартфоном, и с помощью системы Face Pay. Но настолько широкий спектр возможностей есть не на всех турникетах. В час-пик приходится постоять в очереди, чтобы расплатиться, например, банковской картой, а это один из самых популярных способов.