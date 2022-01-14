Москва обошла Петербург в новогоднем оформлении

Россия второй раз проводит новогодние праздники в условиях пандемии. Власти, компенсируя запрет на народные гуляния, стараются поярче украсить улицы своих населенных пунктах.

Фото: АГН "Москва" АГН "Москва"

В этот раз Петербург нарядили в царском стиле в честь 350-летия Петра I, а вместо синих декораций закупили красные. На украшения потрачено 480 млн рублей – почти втрое больше, чем в прошлом.

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Главная городская елка и украшения на Дворцовой площади стоили бюджету более десяти миллионов рублей. Невский проспект облагородили на 27 млн, набережную реки Мойки – на 18,5 миллиона рублей, а набережную канала Грибоедова – на 19 млн. В 50 млн рублей обошлась ярмарка на Манежной площади. В этот раз в декоративный ансамбль добавились огромный шар и торт. Они обошлись в 6 млн рублей.

Ранее Александр Беглов пообещал сгладить пандемийную депрессию с помощью новогоднего оформления в спальных районах, чтобы праздничное настроение было не только у жителей центра. Но петербуржцы отметили в соцсетях, что вся красота опять досталась центру города. А на окраинах только навесили кое-какие декорации вдоль дорог. И то не в каждом районе.

Столицу РФ между тем украсила целая армия елок с гирляндами и игрушками, на улицах расставили Дедов Морозов, Снегурочек и зверей, оформили красивые инсталляции и беседки. Сколько средств было потрачено на все это, пока неизвестно. В 2020 году Новый год Москва отметила скромно, потратив на декорации всего 135 миллионов (Петербург — 230 млн рублей), а в 2019-м щедро выдали на оформление столицы 561 миллион (в Петербурге — 337 миллионов). В 2018 году Москва и Петербург потратили на новогодние декорации примерно одинаково – чуть более 300 миллионов.

Сказочное дерево на Соборной площади Москвы красовалось в стильном декоре, отлично сочетающимся с архитектурой окрестных церквей. При установке петербургской «красавицы» умудрились потерять часть веток, крону пришлось чинить. Петербуржцы считают, что в этот раз на новогодней елке здорово сэкономили, навесив на нее аляповатые и дешевые игрушки. Обычно именно в Северной столице архитекторы отличались гармоничными и цельными ансамблями, а эклектика всегда была уделом Москвы. Но в этот раз получилось наоборот.

Не оценили петербуржцы и гирлянды флажков на елках. По мнению горожан, традиционные шарики были бы куда более удачным решением.

Гирлянды на Невском и вовсе вызвали ассоциацию с пандемией и связанным с ней популярным страхом про изменения генетического кода.

В это время Театральная площадь и Никольская улица Москвы сияли подсветкой, поддерживая новогоднее настроение горожан. Малая Конюшенная в Петербурге, которую попытались украсить подобным образом, выглядит как Золушка рядом с нарядной принцессой. При том что в Петербурге с его коротким световым днем праздничное освещение было бы более чем уместным.

Новая концепция и новая цветовая гамма диктовали и смену украшений в центре Петербурга. Впервые за семь лет новый декор появился на Невском, но, как сказано выше, горожане затею не оценили. Кроме того, не все представители бизнеса успели закупить новые украшения в соответствии с рекомендациями Смольного.

Многим пришлось использовать приобретенное раньше, в результате смешение стилей не пошло на пользу Петербургу. Северная столица стала похожа на провинциальную ярмарку. Одна из причин такой смешанности – то, что о новом стиле объявили в ноябре, когда бизнес меньше всего интересовали новогодние торжества. В условиях локдауна и введения QR-кодов предприниматели думали о спасении своего бизнеса, а не о предстоящем украшении Петербурга. А горожане и вовсе писали, что Смольному и губернатору Петербурга Александру Беглову надо было не на гирлянды бюджет тратить, а на уборку города. Чистые улицы, по мнению петербуржцев, не заваленные снегом и мусором, стали бы лучшим украшением на Новый год. Переполненные свалки в качестве дворовых декораций порадовали разве что крыс.