Названа самая популярная станция МЦД в 2021 году

— С запуском МЦД пассажиры стали экономить время и деньги на дорогу, сами поездки стали комфортнее, а город получил возможность развивать ранее непривлекательные и заброшенные территории рядом с ж/д. О том, что мы двигаемся в правильном направлении, позволяют говорить достигнутые результаты и, конечно, мнение людей, которое мы постоянно изучаем. Они отмечают, что с появлением МЦД ездить стало удобнее. Как показывают опросы, 95 процентов пассажиров довольны поездками, — цитирует Telegram-канал ведомства слова его руководителя Максима Ликсутова.