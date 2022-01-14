Проходка тоннеля в сторону будущей станции "Брестская" в Петербурге начнется в феврале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Проходка перегонного тоннеля в сторону станции петербургского метрополитена "Брестская" стартует в феврале, она является перспективным развитием "коричневой" (Красносельско-Калининской) ветки метро. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе АО "Метрострой Северной столицы".

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"В феврале щит пойдет в сторону будущей станции "Брестская" и следующая станция будет "Сосновая Поляна" - это перспективное развитие "коричневой" ветки. Щит пройдет 850 м по этому тоннелю в рамках текущего контракта, но он даже не дойдет до будущей станции "Брестская", поскольку это уже следующий контракт, который на стадии проектирования. Пока мы начинаем перспективное развитие "коричневой" ветки в сторону станции метро "Брестская" и "Сосновая Поляна". А в 2024 году откроются станции" Юго-Западная"("Казаковская") и "Путиловская", - рассказали в ведомстве.

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Кроме того, в пятницу на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" вице-губернатор Петербурга Максим Соколов напомнил, что в начале января метростроевцы завершили соединение тоннелей между станциями "Юго-Западная"("Казаковская") и "Путиловская".

"Проходческий щит начал свою работу у станции "Юго-Западная" в марте прошлого года. Несмотря на огромные габариты (5,6 мв диаметре), он должен был следовать строго по маршруту. Не допускалось отклонение даже на несколько сантиметров - щит пришел точно в цель. Сегодня "Юго-Западная" и "Путиловская" это уже не две отдельные шахты, а часть новой "коричневой" ветки петербургского метро", - написал он.

Соколов также добавил, что теперь силы будут брошены на возведение самих станций - пуск запланирован на 2024 год.

В конце августа 2021 года крупнейшая петербургская компания по строительству метрополитена "Метрострой" и несколько ее дочерних структур, в том числе "СМУ-9 "Метрострой", были признаны банкротом по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В компании была введена процедура конкурсного производства.

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