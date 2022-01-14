В московском метро усилили контроль за масочным режимом

В Московском метрополитене усилили контроль за соблюдением масочного режима из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщил РИА "Новости" руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

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Он указал, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 напряженная, в связи с чем и было принято решение усилить контроль за соблюдением антиковидных мер на всем транспортном комплексе столицы.

"Особое внимание будет уделено ситуации в вагонах метро, поскольку многие пассажиры снимают маски или спускают их на подбородок, проходя через линию контроля у турникетов. Это необходимо для поддержания безопасной среды на транспорте", - отметил Султанов.

Усиленные проверки также продолжатся на наземном транспорте, на входах в метро, на МЦК, МЦД и столичных вокзалах. Султанов призвал граждан серьезно относиться к здоровью, носить маски правильно, закрывая полностью органы дыхания.

Он подчеркнул, что ношение средств защиты и вакцинация помогут сдержать распространение вируса и способствовать стабилизации эпидемиологической ситуации в городе. В Москве суточное число заболевших COVID-19 увеличивается. По последним данным, в столице выявили 5490 новых случаев заражения за сутки, а днем ранее, 12 января, - 4008.

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