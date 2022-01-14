В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.57EUR 85.46
Войти в почту
30 минут назад

В московском метро усилили контроль за масочным режимом из-за роста заболеваемости СOVID-19

В Московском метрополитене усилили контроль за соблюдением масочного режима из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщил РИА "Новости" руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

В московском метро усилили контроль за масочным режимом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он указал, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 напряженная, в связи с чем и было принято решение усилить контроль за соблюдением антиковидных мер на всем транспортном комплексе столицы.

"Особое внимание будет уделено ситуации в вагонах метро, поскольку многие пассажиры снимают маски или спускают их на подбородок, проходя через линию контроля у турникетов. Это необходимо для поддержания безопасной среды на транспорте", - отметил Султанов.

Усиленные проверки также продолжатся на наземном транспорте, на входах в метро, на МЦК, МЦД и столичных вокзалах. Султанов призвал граждан серьезно относиться к здоровью, носить маски правильно, закрывая полностью органы дыхания.

Он подчеркнул, что ношение средств защиты и вакцинация помогут сдержать распространение вируса и способствовать стабилизации эпидемиологической ситуации в городе. В Москве суточное число заболевших COVID-19 увеличивается. По последним данным, в столице выявили 5490 новых случаев заражения за сутки, а днем ранее, 12 января, - 4008.

Ранее вирусолог Петр Чумаков рассказал, сколько продлится пятая волна коронавируса, вызванная новым штаммом COVID-19 "омикрон".

Последние новости
Новости Москвы,Петр Чумаков,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители