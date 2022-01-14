Легендарный ресторан «Золотой колос» отреставрируют на ВДНХ

Департамент культурного наследия Москвы утвердил проект реставрации для здания ресторана «Золотой колос» на ВДНХ. Это легендарное советское заведение общепита, популярность которого достигла своего пика в 70-е годы XX века. «Золотой колос» посещали отечественные знаменитости и иностранные гости. Ресторан вмещал одну тысячу человек, однако, чтобы заполучить столик на один вечер, приходилось записываться за полгода.

Фото: Пресс-служба ВДНХ Пресс-служба ВДНХ

Трехэтажное здание «Золотого колоса» было возведено 68 лет назад в западной части ВДНХ по проекту архитектора А.В. Ефимова. Его расположили на берегу 3-го Каменского пруда по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 284. Это величественная постройка, сочетающая в себе элементы довоенной архитектуры и сталинского ампира. Фасад украшают арочные окна, портик с фронтоном и полукруглой аркой, сдвоенные колонны и колоннада парадного входа. По бокам можно увидеть выступающие части — ризалиты.

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С террас ресторана «Золотой колос» открывается вид на гладь пруда и одноименный фонтан, а также соседние павильоны «Космос» и «Мясная промышленность».

«Здание “Золотого колоса” на ВДНХ — интереснейший памятник архитектуры федерального значения, который долго ждал комплексной реставрации. В постсоветское время помещения ресторана использовались в качестве склада. Затем здание закрыли до проведения восстановительных работ, и оно долго пустовало. Для создания реставрационного проекта специалисты исследовали и описали все особенности памятника. Теперь им предстоит воссоздать его архитектурный облик 1954 года. После завершения работ здесь снова планируют открыть ресторан», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Особое внимание будет уделено главному фасаду. Проектом предусмотрены реставрация и воссоздание исторической отделки стен, окон и дверей. На втором ярусе демонтируют поздние квадратные кирпичные колонны и деревянный навес. На месте колонн реставраторы воссоздадут металлические торшеры. В галереях второго яруса сделают навесы, пропускающие свет.

Реставраторы расчистят лестницы и приведут в порядок балясины ограждений лестничных маршей, укрепят кирпичную кладку, сделают гидроизоляцию и восстановят пол в технике терраццо.

Лепной декор фасадов отреставрируют, уберут следы старой краски, утраченные фрагменты восстановят по сохранившимся образцам.

На основе проведенных архитектурных натурных и химико-технологических исследований специалисты разработали проект воссоздания интерьеров обеденных залов. Исторический облик вернут люстрам, зеркалам, оконным рамам и дверям.