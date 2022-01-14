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1 час назад

Синоптики прогнозируют метель и снежные заносы в Москве

Мокрый снег, метель и снежные заносы ожидаются в Московском регионе в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики прогнозируют метель и снежные заносы в Москве
Фото: ТАССТАСС

Днем в Москве от минус одного до плюс одного градуса, в ночь на субботу похолодает до минус трех градусов.

В Подмосковье ожидаются морозы до четырех градусов, в ночные часы - до пяти градусов.

По данным Гидрометцентра, в пятницу местами ожидаются сильный снег, метель и налипание мокрого снега, а также гололедица и снежные заносы. Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве до 17:00 мск субботы.

Порывы северо-западного ветра местами будут достигать 18 м/с. Атмосферное давление в регионе сильно упадет и составит 720 мм ртутного столба.

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