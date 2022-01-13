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25 минут назад

Схема движения временно изменится в Савеловском районе Москвы

Схема движения транспорта на нескольких улицах Савеловского района Москвы временно изменится. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Схема движения временно изменится в Савеловском районе
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Уточняется, что изменения связаны с проведением реконструкционных работ инженерных сетей на 2-й Квесисской и Полтавской улицах. Горожанам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты, передает официальный портал мэра Москвы.

13 января столичных автомобилистов предупредили о затруднениях на дорогах из-за непогоды. Снегопад, который наблюдается в городе в настоящий момент, продлится до утра пятницы.

Основные заторы образуются на Московской кольцевой автодороге в районе улицы Капотня, 33-м километре внутренней и 85-м километре внешней стороны МКАД, а также на внутренних сторонах Третьего транспортного кольца и Рижской эстакады.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области.

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