Схема движения временно изменится в Савеловском районе

Схема движения транспорта на нескольких улицах Савеловского района Москвы временно изменится. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Уточняется, что изменения связаны с проведением реконструкционных работ инженерных сетей на 2-й Квесисской и Полтавской улицах. Горожанам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты, передает официальный портал мэра Москвы.

13 января столичных автомобилистов предупредили о затруднениях на дорогах из-за непогоды. Снегопад, который наблюдается в городе в настоящий момент, продлится до утра пятницы.

Основные заторы образуются на Московской кольцевой автодороге в районе улицы Капотня, 33-м километре внутренней и 85-м километре внешней стороны МКАД, а также на внутренних сторонах Третьего транспортного кольца и Рижской эстакады.