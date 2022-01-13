Москвичам рассказали о работе ночных автобусов и электробусов за 2021 год

— С 2013 года по поручению Мэра Москвы мы запускаем в городе ночные маршруты. Сегодня их уже 16, за 8,5 года работы ими воспользовались 9 млн пассажиров. Ночные автобусы и электробусы — это самый удобный и экономный способ добраться домой в тёмное время суток — стоимость проезда такая же, как и днём. В последние годы по просьбам пассажиров мы открываем новые маршруты, и будем и дальше развивать ночной транспорт для удобства жителей, — приводит Telegram-канал ведомства слова его руководителя Максима Ликсутова.