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12 минут назад

Памятник Минину и Пожарскому в Москве демонтировали с постамента для проведения реставрационных работ

На Красной площади демонтировали с постамента монумент в честь Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского для проведения работ по реставрации. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея.

В столице демонтировали памятник Минину и Пожарскому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня произошло поистине историческое событие - самый опасный и ответственный момент реставрационных работ, связанный с отсоединением скульптурной группы от постамента, благополучно завершен. Теперь реставраторы приступают к детальному обследованию памятника и процессу реставрации», - приводятся в сообщении слова директора музея Алексея Левыкина.

В пресс-службе напомнили, что в конце декабря 2021 года были завершены работы по оборудованию павильона над памятником, проведению испытаний кран-балки и инженерному оборудованию павильона.

«Сегодня в 14:08 скульптурная группа была успешно поднята с помощью кран-балки с постамента и перенесена на реставрационно-монтажный стол», - отмечается в материале.

Проектное решение о реставрации памятника на Красной площади без переноса и технология реставрации были одобрены научно-методическим советом при Минкультуры России. Работы по реставрации памятника будут завершены к ноябрю 2022 года.

Новости Москвы,Общество,Алексей Левыкин,Кузьма Минин,Дмитрий Пожарский,Минкультуры,
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