Необычное природное явление заметили в Москве

Это оптическое явление, характеризуемое возникновением вторичного свечения вокруг источника света. Иногда, в морозную погоду, возможно появление гало, образуемое кристаллами льда, взвешенными в атмосфере близко к земной поверхности.

Ранее москвичей предупредили о появлении в небе алмазной пыли. Сообщалось, что в ночь на четверг в Москве ударят самые сильные с начала года морозы.