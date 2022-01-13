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27 минут назад

Необычное природное явление заметили в Москве

Жители российской столицы заметили в небе необычное для региона природное явление – гало.

Необычное природное явление заметили в Москве
Фото: телеграм-канал "Московские новости"телеграм-канал "Московские новости"

Фотографии гало, сделанные москвичами, появились в Сети.

Это оптическое явление, характеризуемое возникновением вторичного свечения вокруг источника света. Иногда, в морозную погоду, возможно появление гало, образуемое кристаллами льда, взвешенными в атмосфере близко к земной поверхности.

Ранее москвичей предупредили о появлении в небе алмазной пыли. Сообщалось, что в ночь на четверг в Москве ударят самые сильные с начала года морозы.

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