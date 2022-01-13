На Варшавском шоссе планируют построить офисы

На Варшавском шоссе в Донском районе намерены построить офисные помещения общей площадью 520 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства со ссылкой на председателя ведомства Анастасию Пятову.