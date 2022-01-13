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1 час назад

Офисы площадью 520 кв. м планируется возвести на Варшавском шоссе

На Варшавском шоссе в Донском районе намерены построить офисные помещения общей площадью 520 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства со ссылкой на председателя ведомства Анастасию Пятову.

На Варшавском шоссе планируют построить офисы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности, возглавляемая заместителем мэра Москвы Андреем Бочкаревым, приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: Варшавское шоссе, д. 31, корп. 2 (ЮАО).

«Результаты внесения изменений в ПЗЗ позволят выставить рассматриваемый участок площадью 0,13 га на торги для строительства офисов суммарной поэтажной площадью 520 кв. м», - приводятся в сообщении слова Пятовой.

Уточняется, что в настоящее время земельный участок свободен от объектов капитального строительства.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,
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