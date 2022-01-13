На Варшавском шоссе планируют построить офисы

На Варшавском шоссе в Донском районе намерены построить офисные помещения общей площадью 520 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства со ссылкой на председателя ведомства Анастасию Пятову.
Так, рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности, возглавляемая заместителем мэра Москвы Андреем Бочкаревым, приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: Варшавское шоссе, д. 31, корп. 2 (ЮАО).
«Результаты внесения изменений в ПЗЗ позволят выставить рассматриваемый участок площадью 0,13 га на торги для строительства офисов суммарной поэтажной площадью 520 кв. м», - приводятся в сообщении слова Пятовой.
Уточняется, что в настоящее время земельный участок свободен от объектов капитального строительства.