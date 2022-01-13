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31 минуту назад

Москвич пытался открыть бутылку шампанского в транспорте: видео

Москвич пытался открыть бутылку шампанского в транспорте на глазах у других пассажиров. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказались снятые очевидцами кадры.

На записи видно, как мужчина направляет горлышко бутылки со спиртным напитком в сторону окна и людей. Кто-то из пассажиров, замечая опасную ситуацию, уходит в другой конец салона. Некоторые же заподозрили в происходящем пранк, поскольку любитель игристого долго возился с тарой.

Ранее сообщалось, что в горах Сочи девушка в купальнике нырнула в снег. Рядом с ней находилась бутылка шампанского и два бокала.

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