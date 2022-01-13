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22 минуты назад

Робота для расцепки вагонов создадут в Москве

В Москве создадут роботизированную систему для сцепки вагонов. За ее реализацию отвечает производитель промышленных роботов-манипуляторов, который победил в акселерационной программе компании «Российские железные дороги» («РЖД») и получил грант на изобретение в 500 тысяч рублей.

Робота для расцепки вагонов создадут в столице
Фото:  Сергей Ведяшкин / АГН Москва Сергей Ведяшкин / АГН Москва

— Значительную долю в промышленном секторе Москвы сегодня занимают компактные высокотехнологичные компании, готовые предложить продукцию, не имеющую аналогов на рынке. Чтобы сделать такие высокотехнологичные разработки доступнее, мы создали специализированный ресурс «Банк технологий», где любой завод вне зависимости от масштабов и профиля деятельности может подобрать оптимальный для себя продукт, — сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Эта технология позволит полностью автоматизировать процесс сцепки и расцепки, избавив человека от травмоопасной и тяжелой работы. Для этого будет придуман уникальный захват, который позволит роботу-манипулятору осуществлять расцепку вагонов.

— Мы стараемся найти стартапы, которые могли бы предложить лучшие инновационные решения и исключить слабые звенья из технологических цепочек. Компания предложила достаточно интересное решение по разработке и производству роботизированных комплексов для отцепки вагонов, которое позволит автоматизировать процесс, ранее выполняемый с использованием ручного труда, — рассказал руководитель корпоративного акселератора ОАО «РЖД» Роман Кошелев.

Изобретение должны воплотить в жизнь в течение двух лет, передает официальный сайт мэра Москвы.

В декабре сообщалось, что студенты МАИ создали робота-доставщика, который умеет взбираться по лестницам. При этом, в отличие от аналогов, он проще в изготовлении и дешевле.

Новости Москвы,Роман Кошелев,Александр Прохоров,МАИ,РЖД,
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