Жителям столицы предсказали появление алмазной пыли

В небе над Москвой в ночь на 13 января может появиться алмазная пыль, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» в Instagram.

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Синоптик пообещал москвичам в ближайшую ночь самые сильные морозы с начала года. Столбики термометров в столице опустятся до 20 градусов мороза, в Подмосковье местами ожидается до минус 28 градусов.

В условиях аномального холода и высокой влажности под утро в воздухе могут образоваться мельчайшие ледяные кристаллы, которые метеорологи называют ледяными иглами или алмазной пылью, иногда – осадками ясного неба.

«Эти мельчайшие кристаллы льда, отражая свет, будут сверкать как множество крошечных бриллиантов, что может привести к появлению таких оптических явления как ложная луна или солнце, световые столбы и т.д. В европейской мифологии их еще называют «око погоды», «солнечный волк», «петушиный глаз» и т.д.», - написал Тишковец.