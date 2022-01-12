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1 час назад

Москвичам предсказали появление алмазной пыли

В небе над Москвой в ночь на 13 января может появиться алмазная пыль, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» в Instagram.

Жителям столицы предсказали появление алмазной пыли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Синоптик пообещал москвичам в ближайшую ночь самые сильные морозы с начала года. Столбики термометров в столице опустятся до 20 градусов мороза, в Подмосковье местами ожидается до минус 28 градусов.

В условиях аномального холода и высокой влажности под утро в воздухе могут образоваться мельчайшие ледяные кристаллы, которые метеорологи называют ледяными иглами или алмазной пылью, иногда – осадками ясного неба.

«Эти мельчайшие кристаллы льда, отражая свет, будут сверкать как множество крошечных бриллиантов, что может привести к появлению таких оптических явления как ложная луна или солнце, световые столбы и т.д. В европейской мифологии их еще называют «око погоды», «солнечный волк», «петушиный глаз» и т.д.», - написал Тишковец.

Он отметил, что ледяные иглы – предвестники плохой погоды. Уже во второй половине дня четверга, 13 января, небо заволокут снеговые тучи, ветер усилится до 15-20 метров в секунду, начнется метель, температура воздуха повысится до 8-13 градусов мороза, а атмосферное давление резко упадет с 753 до 730 мм ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

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