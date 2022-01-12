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44 минуты назад

В Москве могут ввести ограничения из-за омикрона

Власти Москвы могут ввести новые ограничения из-за омикрон-штамма коронавируса, если нагрузка на систему здравоохранения окажется сильной. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. Его слова приводит «Интерфакс».

В Москве могут ввести ограничения из-за омикрона
Фото: ReutersReuters

«Мы, безусловно, будем вводить новые ограничения, в случае, если такая необходимость возникнет. Только в ситуации работы наших медицинских учреждений на пределе мощности. Мы будем принимать оперативные решения по или не введению ограничений, опираясь на количество госпитализаций и загрузку московской системы здравоохранения», — сказал Ефимов.

Он отметил, что в предыдущие волны меры вводились по ситуации, точечно, и позволили «практически безболезненно для экономики преодолеть пиковые значения заболеваемости». При этом Ефимов отметил, что пока преждевременно говорить о том, какие именно ограничения могут быть введены в будущем. Город к работе в условиях временных мер готов, добавил он.

Новости Москвы,Владимир Ефимов,Правительство Москвы,Интерфакс,
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