Собянин рассказал о планах по обновлению транспортного парка

"Пассажиры уже оценили удобство и комфорт моделей последнего поколения. В 2021 году на линиях московского метро запустили 337 современных вагонов "Москва-2020", – написал Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он также рассказал, что столица в прошлом году получила 71 трамвай, обновив парк на 87%. В город также пришли 400 новых электробусов.

Ранее Собянин рассказал, что в 2021 году в Москве появилось больше 3 тысяч новых точек доступа к городской сети Wi-Fi. Впервые бесплатный интернет заработал на всех автовокзалах и автостанциях, в московских театрах и спорткомплексах. Он отметил, что городской беспроводной интернет теперь доступен в том числе в театре "Содружество актеров Таганки", спортивном центре "Яуза", в центре реабилитации инвалидов "Царицыно" и во многих районных школах и домах культуры.