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1 час назад

Стало известно о невероятно быстром распространении "омикрона" в Москве

В Москве штаммом «омикрон» заражаются до 30% всех болеющих коронавирусом. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, ссылаясь на данные столичного департамента здравоохранения.

«Первичные данные, совместно полученные с департаментом здравоохранения города Москвы, где наши сотрудники тоже участвуют в этой работе, говорят, что на первый день этой недели до 30% уже циркулировало в популяции именно штамма "омикрон"», - заявил Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

В Госдуме допустили введение локдауна из-за "омикрона"

По словам директора центра Гамалеи, уже в ближайшие дни будет понятно, сможет ли «омикрон» вытеснить «дельту» в России.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила ранее в среду, 12 января, что в РФ официально зарегистрированы 698 случаев заражений «омикроном». Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова называла цифру в 305 зараженных.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов допустил возможность нового локдауна в стране, если число заболевших в сутки в разы превысит пиковые значения.

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