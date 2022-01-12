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57 минут назад

Синоптик спрогнозировал высыпание «алмазной пыли» в Москве

Синоптики центра погоды «Фобос» сообщили о том, что в четверг, 13 января, в воздухе Москвы ожидается образование мельчайших кристалликов льда - «алмазной пыли».

Москвичей предупредили об «алмазной пыли»
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look PressKomsomolskaya Pravda, Global Look Press

Такое явление происходит по причине вымерзания водяного пара из атмосферы при высокой влажности воздуха, достигающей 90%.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на московский регион надвигается похолодание, пик которого придется на четверг, 13 января, передает РИА Новости.

По словам синоптика, морозная погода объясняется влиянием антисквональной циркуляции, для которой также характерно высокое атмосферное давление. Днем 11 января в столице и области было зафиксировано в районе 755-757 миллиметров ртутного столба.

Суровые морозы простоят в Москве и области несколько дней. В пятницу, 14 января, с циклоном из Гренландии придет оттепель, небольшой снег с дождем, метель и сильный ветер порывами до 18 метров в секунду.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,РИА Новости,
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