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1 час назад

Внимание депутата Вишневского к уборке крыш заставило коммунальщиков Петербурга взяться за работу

«Жду ответа от комитета по благоустройству на обращение со списком улиц (в основном, в центральных районах), где совсем плохо с уборкой тротуаров», – отметил он в Telegram.

Внимание депутата Вишневского к уборке крыш заставило коммунальщиков Петербурга взяться за работу
Фото: Мир новостейМир новостей

Вишневский констатировал, что Пушкинскую улицу, которая выходит прямо на Невский проспект, не убирали от снега ни разу после прохождения циклона 30 ноября. Он вообще постоянно обращает внимание на отвратительную уборку улиц под контролем администрации Александра Беглова.

На это же жалуются и рядовые горожане. По городу невозможно передвигаться – вот лейтмотив большинства обращений.

Заслуженные петербуржцы – деятели науки, культуры и шоу-бизнеса – также не остались безучастными к указанной проблеме.

Народный Артист Иван Краско даже написал письмо президенту Владимиру Путину, отметив, что ненадлежащая уборка не только мешает передвижению, но и создает угрозу здоровью и жизни людей.

Ранее вице-губернатор Анатолий Повелий заявлял о планах Смольного по учреждению государственной инстанции, которая будет призвана убирать внутриквартальные территории. Однако представители экспертного сообщества и градозащитники выразили мнение, что это очередная бюрократическая структура, необходимости в которой нет. Тем более что ее функционирование потребует дополнительных средств из городского бюджета.

Вера Сергеева.

Фото: Pixabay.com

Новости Москвы,Вера Сергеева,Иван Краско,Александр Беглов,Владимир Путин,
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