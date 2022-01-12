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26 минут назад

На станции МЦД Каланчёвская построят новый вестибюль и пассажирскую платформу

В рамках реконструкции станции МЦД Каланчёвская построят новый вестибюль и пассажирскую платформу, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

На станции МЦД Каланчёвская построят вестибюль и платформу
Фото: Legion-MediaLegion-Media

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«На участке железной дороги Каланчёвская — Курская продолжается масштабная реконструкция. На остановочном пункте Каланчёвская ведётся строительство второй платформы и нового пассажирского вестибюля», — рассказал Бочкарёв.

Благодаря реконструкции вырастет пропускная способность участка — в два раза. Также будет обеспечена возможность запуска четвёртого Московского центрального диаметра.

Ранее НСН сообщала, что в Москве утвердили проект благоустройства территории у станции МЦД-2 «Марьина Роща».

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,
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