На станции МЦД Каланчёвская построят вестибюль и платформу

В рамках реконструкции станции МЦД Каланчёвская построят новый вестибюль и пассажирскую платформу, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«На участке железной дороги Каланчёвская — Курская продолжается масштабная реконструкция. На остановочном пункте Каланчёвская ведётся строительство второй платформы и нового пассажирского вестибюля», — рассказал Бочкарёв.
Благодаря реконструкции вырастет пропускная способность участка — в два раза. Также будет обеспечена возможность запуска четвёртого Московского центрального диаметра.
Ранее НСН сообщала, что в Москве утвердили проект благоустройства территории у станции МЦД-2 «Марьина Роща».