На станции МЦД Каланчёвская построят вестибюль и платформу

В рамках реконструкции станции МЦД Каланчёвская построят новый вестибюль и пассажирскую платформу, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«На участке железной дороги Каланчёвская — Курская продолжается масштабная реконструкция. На остановочном пункте Каланчёвская ведётся строительство второй платформы и нового пассажирского вестибюля», — рассказал Бочкарёв.

Благодаря реконструкции вырастет пропускная способность участка — в два раза. Также будет обеспечена возможность запуска четвёртого Московского центрального диаметра.