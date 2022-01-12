Стало известно, что пассажиры забывали в метро в новогодние праздники

Москвичи и гости города с 31 декабря по 9 января забывали в метро спальный мешок, шубу Деда Мороза, квадрокоптер и гармонь, сообщает пресс-служба Дептранса.

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

"Спальный мешок, шуба Деда Мороза и посох, скрипка и гармонь – это лишь некоторые вещи, которые оставили пассажиры в период новогодних каникул в метро", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что среди необычных предметов, которые забывали пассажиры, оказались стетоскоп, удочка, квадрокоптер, матрас, радиостанция "Союз", игра "Тетрис", а также седло велосипеда.

Всего в прошлом году пассажиры метро оставили 21 846 вещей. Забытые вещи сотрудники подземки передают на один из трех складов забытых вещей на станциях "Котельники", "Деловой центр" и "Черкизовская". Чтобы вернуть утерянную вещь, можно позвонить в контакт-центр "Московский транспорт" по номеру 3210 или заполнить форму в приложении "Метро Москвы".