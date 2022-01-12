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1 час назад

Стало известно, что пассажиры забывали в столичном метро в новогодние праздники

Москвичи и гости города с 31 декабря по 9 января забывали в метро спальный мешок, шубу Деда Мороза, квадрокоптер и гармонь, сообщает пресс-служба Дептранса.

Стало известно, что пассажиры забывали в метро в новогодние праздники
Фото: Агентство "Москва"/Андрей НикеричевАгентство "Москва"/Андрей Никеричев

"Спальный мешок, шуба Деда Мороза и посох, скрипка и гармонь – это лишь некоторые вещи, которые оставили пассажиры в период новогодних каникул в метро", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что среди необычных предметов, которые забывали пассажиры, оказались стетоскоп, удочка, квадрокоптер, матрас, радиостанция "Союз", игра "Тетрис", а также седло велосипеда.

Всего в прошлом году пассажиры метро оставили 21 846 вещей. Забытые вещи сотрудники подземки передают на один из трех складов забытых вещей на станциях "Котельники", "Деловой центр" и "Черкизовская". Чтобы вернуть утерянную вещь, можно позвонить в контакт-центр "Московский транспорт" по номеру 3210 или заполнить форму в приложении "Метро Москвы".

Ранее в ЦППК рассказали, что в новогодние праздники пассажиры забыли в электричках 13 предметов, в числе которых двухметровая искусственная елка и самовар. Чаще всего в поездах забывают сумки и пакеты с личными вещами, головные уборы, одежду, ключи, телефоны и наушники, а также документы.

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